В Ленобласти двухлетний ребенок захлебнулся в ванной

Ранее семья уже попадала в поле зрения правоохранителей.

В доме на улице Калинина в Приозерске захлебнулся двухлетний мальчик. В полицию обратилась сама мать. Правда, объяснить, почему так произошло — внятно она не смогла.

Как сообщили в прес-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию сигнал о произошедшем поступил 30 августа. Тело ребенка лежало на диване, а рядом находилась его 21-летняя мать. Она рассказала, что вышла из жилья ненадолго, сын в это время был в ванной комнате. Когда девушка вернулась, ребенок уже не дышал.

При этом мать ребенка путалась в показаниях и выдвигала разные версии, которые побудили ее выйти из квартиры и оставить сына одного. Фигурировала и другая версия: что она вышла из квартиры поговорить по телефону. Отмечается, что семья уже попадала в поле зрения правоохранителей и состояла на профилактическом учете. Мать мальчика задержана, против нее возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (убийство).

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