В Ленобласти двух педофилов отправили за решетку

Их обвинили в развращении детей в возрасте 6-12 лет.

Суд Ленобласти отправил под стражу двух мужчин. Их обвинили в развращении детей в возрасте 6-12 лет. Следствие над ними еще продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Первый мужчина в возрасте 36 лет угостил двух 6-летних девочек шоколадом, а затем стал показывать на телефоне видео с сексуальным подтекстом.

Второй мужчина совершал насилие над четырьмя детьми 10-12 лет. Это происходило на детской площадке в деревне Янино-1.

После дополнительных проверок подозреваемым могут грозить длительные сроки в колониях.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Ленобласти осудят 55-летнего мужчину, который два года насиловал сына сожительницы.

Фото: Pixabay; СУ СК России по Ленинградской области / ВКонтакте