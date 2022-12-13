В Ленобласти дороги от снега очищают 1,5 тыс. единиц техники

В Ленобласти за последние сутки выпала треть месячной нормы снега. На борьбу с сугробами вышли 1,5 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Очищают дороги от снега сегодня 4 тыс. работников ручного труда. Они привели в порядок 12 тыс. километров дорог и обочин.
Коммунальные и дорожные службы в усиленном режиме ведут уборку трасс, дворов и общественных территорий во всех районах. С мощным весенним снегопадом справляются свыше 4 тыс. специалистов и 1,5 тыс. единиц спецтехники.
Пресс-служба администрации Ленобласти
Водителей призвали не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию в текущих погодных условиях. Пешеходов попросили не забывать про осторожность, машины может заносить на заснеженных участках.
Ранее на Piter.tv: на улице Зенитчиков в "двушке" горел натяжной потолок.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все