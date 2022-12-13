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В Ленобласти дороги от снега очищают 1,5 тыс. единиц техники
Сегодня, 17:10
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В Ленобласти дороги от снега очищают 1,5 тыс. единиц техники

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На борьбу с сугробами вышли 4 тыс. работников ручного труда.

В Ленобласти за последние сутки выпала треть месячной нормы снега. На борьбу с сугробами вышли 1,5 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе  администрации региона.

Очищают дороги от снега сегодня 4 тыс. работников ручного труда. Они привели в порядок 12 тыс. километров дорог и обочин.

Коммунальные и дорожные службы в усиленном режиме ведут уборку трасс, дворов и общественных территорий во всех районах. С мощным весенним снегопадом справляются свыше 4 тыс. специалистов и 1,5 тыс. единиц спецтехники.

Пресс-служба администрации Ленобласти

Водителей призвали не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию в текущих погодных условиях. Пешеходов попросили не забывать про осторожность, машины может заносить на заснеженных участках.

Ранее на Piter.tv: на улице Зенитчиков в "двушке" горел натяжной потолок.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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