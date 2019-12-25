Число ДТП в Ленобласти сократилось на 5,9 %, а аварий с детьми на 13 %

В регионе оборудовали дополнительные переходы и устранили опасные участки дорог.

В Ленинградской области по итогам 2025 года зафиксировали снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 5,9 %. Число аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось на 13 %. Статистику 15 ноября, во Всемирный день памяти жертв ДТП, представили в региональном комитете правопорядка и безопасности.

Одной из мер по повышению безопасности стало дополнительное освещение 50 пешеходных переходов. Еще на десяти "зебрах" установили световую проекцию. Возле образовательных учреждений оборудовали безопасные маршруты, обновили дорожную разметку и разместили указатели.

Кроме того, специалисты обследовали 32 участка дорог с повышенной аварийностью. На них установили ограждения, предупреждающие знаки и шумовые полосы. В регионе также работает система "Умное освещение". Она автоматически сообщает дорожным службам о неисправных фонарях, чтобы специалисты могли быстрее устранять поломки.

Для детей от 5 до 13 лет проводят практические занятия по правилам дорожного движения с использованием мобильного комплекса "Лаборатория безопасности". Уроки организуют для школьников и воспитанников детских садов.

В комитете напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и перевозить детей в специальных креслах. Пешеходам рекомендовали использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

Ранее гаишники в Ингушетии во время погони подстрелили 10-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГАИ