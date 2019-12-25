В Ленобласти ЗАКС разработает новый сайт за 3,5 млн рублей

В раздел "Обратная связь" включат опросы, прием и обзор обращений.

В Ленинградской области планируют сделать новый сайт ЗАКСа за 3,5 млн рублей. Информация об этом появилась 5 марта на сайте госзакупок.

В конце ноября 2022 года сайт планируют запустить. Среди требований заказчика он должен быть функциональным, эргономичным, современным и иметь преимущественно "блочную" архитектуру, корректно отображаться со всех браузеров и мобильных устройств на IOS и Android.

Отмечается, что сайт будет иметь четыре уровня доступа: администратор, редактор, депутат и незарегистрированный пользователь. При чем депутат сможет только создавать новости для своего раздела, но функция публикации ему будет недоступна.

Кроме этого, у сайта будет отдельный раздел, посвященный 25-летию ЗакСобрания. В нем будет содержаться информация о фракциях, законотворчестве, отчеты о работе, новости, фотогалерею, информацию о доходах и расходах депутатов, доклады о состоянии ЗакСа и полезные ссылки. В раздел "Обратная связь" включат опросы, прием и обзор обращений.

К 5 мая подрядчик должен предоставить техническое задание, к 11 июля — интерактивный прототип сайта и дизайн-макет, к 30 ноября — провести предварительные испытания и ввести ресурс в действие.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 марта. Итоги электронного аукциона подведут на следующий день. Добавим, что прежний сайт еще работает.

Ранее мы писали, что власти Ленобласти закупят системные блоки на 27 млн рублей. В техзадании указано, что необходимо закупить 330 системных блоков примерно за 90 тыс. рублей.

Фото: pexels