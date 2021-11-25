В Ленобласти 538 лагерей примут детей летом

Если в прошлом году численность в отрядах ограничивали из-за коронавируса, то в этом году разрешена 100% загрузка.

Несколько сотен детских лагерей откроются летом в Ленобласти. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк.

На территории 47 региона будут работать 538 учреждений отдыха и оздоровления. Из них – 467 дневные лагеря, 70 – загородные с круглосуточным пребыванием и один – палаточный.

Если в прошлом году численность в отрядах ограничивали из-за коронавируса, то в этом году разрешена 100% загрузка.

Начальник департамента региональной безопасности Игорь Гнездилов отметил, что в 2022 году детские лагеря планируют принять не менее 96 тысяч человек.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о требованиях к работе летних лагерей.

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