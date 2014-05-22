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В Ленобласти 27 июня выявили 173 новых случая коронавируса
Сегодня, 11:17
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В Ленобласти 27 июня выявили 173 новых случая коронавируса

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Официальная статистика распространения в Ленобласти коронавирусной инфекции продолжает демонстрировать рост заболеваемости.

Специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа сообщили о 173 новых случаях, выявленных на территории Ленинградской области в воскресенье, 27 июня. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 48421 заболевший с начала пандемии. 
Отдельные случаи третьей волны COVID-19 фиксируются во всех районах области. Наибольшее количество за прошедшие сутки было отмечено в Тосно - 4, Тихвине - 13, Киришах - 8, Кингисеппе - 6, Гатчине - 9, Выборге - 7, Мурино - 10, Всеволожске - 4 и Волхове - 4.

Несмотря на новые введённые ограничения и участившиеся случаи заболевания, власти Ленобласти обьявили массовые развлекательные мероприятия на День молодежи в различных районах региона.

Фото: Pixabay 

Теги: covid -19, индийский штамм, инфекция, ковид статистика, коронавирус, красная зона, оперативный штаб, пандемия, роспотребнадзор, третья волна
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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