В Ленобласти 21-летняя девушка напала на возлюбленного с ножом

В минувшем году, двадцать восьмого июля, с семи вечера до двенадцати ночи в одной из квартир в Сланцах девушка ударила ножом бывшего возлюбленного порядка двух раз. Известно, что накануне у молодых людей произошел конфликт.
Сланцевской городской прокуратурой поддержано обвинение, предъявленное в адрес 21-летней местной жительницы, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Ленинградской области.
После нанесенных ножевых ударов пострадавшего немедленно доставили в больницу. Свою вину преступница признала, по ее словам, она действовала умышленно, полностью осознавая дальнейшие последствия.
Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд приговорил девушку к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком в 2 года. Также суд удовлетворил иск прокурора в пользу Территориального фонда ОМС Ленобласти в сумме более 33 тысяч рублей.
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