В Ленобласти 21-летняя девушка напала на возлюбленного с ножом

Свою вину преступница признала, по ее словам, она действовала умышленно, полностью осознавая дальнейшие последствия.

В минувшем году, двадцать восьмого июля, с семи вечера до двенадцати ночи в одной из квартир в Сланцах девушка ударила ножом бывшего возлюбленного порядка двух раз. Известно, что накануне у молодых людей произошел конфликт.

Сланцевской городской прокуратурой поддержано обвинение, предъявленное в адрес 21-летней местной жительницы, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Ленинградской области.

После нанесенных ножевых ударов пострадавшего немедленно доставили в больницу. Свою вину преступница признала, по ее словам, она действовала умышленно, полностью осознавая дальнейшие последствия.