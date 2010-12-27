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В Ленобласти 16-летний юноша выпрыгнул из скоростной электрички
Сегодня, 13:13
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EvaRaskol

В Ленобласти 16-летний юноша выпрыгнул из скоростной электрички

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Инцидент произошел возле станции Мюллюпельто.

Днем 31 августа в Приозерском районе Ленинградской области подросток выпрыгнул из дверей скоростной электрички, сообщил портал 47news.

Отмечается, что случай произошел возле станции Мюллюпельто. 16-летний юноша выпрыгнул из вагона во время движения поезда. Подросток госпитализирован в больницу Приозерска с травмами головы. 

По предварительным данным, мальчик учится в одной из школ Приозерска и любит анимэ.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Руднева пьяная женщина напала на пенсионерку.

Фото: Pixabay

Теги: ленобласть, подросток, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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