В Ленобласти 16-летний юноша выпрыгнул из скоростной электрички

Инцидент произошел возле станции Мюллюпельто.

Днем 31 августа в Приозерском районе Ленинградской области подросток выпрыгнул из дверей скоростной электрички, сообщил портал 47news.

Отмечается, что случай произошел возле станции Мюллюпельто. 16-летний юноша выпрыгнул из вагона во время движения поезда. Подросток госпитализирован в больницу Приозерска с травмами головы.

По предварительным данным, мальчик учится в одной из школ Приозерска и любит анимэ.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Pixabay