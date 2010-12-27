В Ленобласти 16-летний юноша выпрыгнул из скоростной электрички

Днем 31 августа в Приозерском районе Ленинградской области подросток выпрыгнул из дверей скоростной электрички, сообщил портал 47news.
Отмечается, что случай произошел возле станции Мюллюпельто. 16-летний юноша выпрыгнул из вагона во время движения поезда. Подросток госпитализирован в больницу Приозерска с травмами головы.
По предварительным данным, мальчик учится в одной из школ Приозерска и любит анимэ.
По факту происшествия проводится проверка.
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Фото: Pixabay
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