В Ленинградскую область привезли вакцину «Спутник Лайт»

Однокомпонентную вакцину от коронавируса доставили в Ленобласть.

Первая партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла на склад "Ленфарм". Уже в ближайшее время сделать себе прививку от коронавируса "облегченной" версией вакцины смогут 10 932 ленинградцев.

В первую очередь препарат будет развезен по районным больницам, а оттуда уже распределен по 111 прививочным пунктам Ленобласти. Главное отличие "лайт" версии от обычного "Спутника V" заключается в однократности дозы - одного укола вполне может быть достаточно для определенного уровня иммунитета, однако назначать такую вакцину будут сами врачи, отдавая приоритет переболевшим коронавирусом или повторно вакцинирующимся.

Аналогичная партия "лайтовой" вакцины поступила и для Петербурга.