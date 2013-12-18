Он обвиняется в мошенничестве.

В Ленинградской области взят под стражу главный врач межрайонной больницы по обвинению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователями был задержан главный врач межрайонной больницы Всеволожского района Ленинградской области. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый и иные должностные лица медучреждения подыскали четырех человек, которые работали в других учреждениях здравоохранения. Обвиняемые организовали фиктивное трудоустройство указанных лиц в межрайонную больницу и начисляли им зарплату на счета, к которым в том числе имели доступ. Таким образом было перечислено более 6 млн рублей.

По ходатайству следствия главному врачу межрайонной больницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СИЗО отправили главу отдела закупок Василеостровского района.

Фото: Piter.tv