В Ленинградской области выявлено 247 новых случаев коронавируса

Официальная статистика COVID-19 в Ленобласти впервые за долгое время показала незначительное снижение числа заболевших.

За минувшие сутки, 14 июля, в Ленинградской области зарегистрировали 247 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор. Незначительное снижение количества новых случаев COVID-19 - на 4 меньше, чем 13 июля - в официальной статистике наблюдается впервые с июня, когда суточное количество заболевших начало резко увеличиваться с постоянной планки в 70 человек в день. Резкий рост специалисты объясняли появлением индийского штамма дельта и пиком так называемой "третьей волны".

14 июля новых заболевших регистрировали во всех районах Ленобласти, однако самое значительное число за сутки было отмечено в Тихвине - 10, Киришах - 12, Гатчине - 12, Выборге - 8, Мурино - 14, Всеволожске - 10. Необходимо отметить, что "горячие точки" на коронавирусной карте Оперативного штаба практически не меняются, хотя в "зелёной зоне" находится один Кингисеппский район.

Между тем, в Петербурге также снизилась официальная суточная заболеваемость COVID-19.

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