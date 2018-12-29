В Ленобласти в 2019 году стартует строительство двух мостов

Новые мосты пройдут через реки Волхов и Свирь.

В нынешнем, 2019 году, в 47 регионе стартует создание двух переправ. Мосты обогнут реки Свирь и Волхов, сообщается в сетевом издании "Невские Новости".

В этом году мы запускаем строительство переправы через Волхов в Киришах и, надеюсь, начнем строить мост через реку Свирь. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Создание переправ вызвано оживленным движением автотранспорта на дорогах Ленобласти.

На реке Свирь мостом на данный момент является гребень плотины Верхнесвирской ГЭС, который не рассчитан на такое использование.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"