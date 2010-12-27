В Ленинградской области "Нива Шиврале" рухнула в реку, водитель погиб

По факту происшествия проводится проверка.

Накануне, в Ленинградской области произошло смертельно ДТП. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, 3 ноября в службу спасения обратился житель Бокситогорска. Мужчина рассказал сотрудникам, что днем ранее в реку Паша в Тихвинском районе рухнул автомобиль "Нива Шиврале" под управлением 62-летнего мужчина. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды автомобиль, а с ними и труп пожилого хозяина.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV