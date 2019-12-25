В Лемболово заметили пожар

Рядом с домом находится конный клуб.

Вечером в четверг, 17 декабря, во Всеволожском районе заметили пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, горит дом в массиве Лемболово. Вероятно, опасность возгорания состоит в том, что рядом также расположен конный клуб. Специалисты пока не уточняют, что именно горит и на какой площади. Также неясно, что послужило причиной пожара. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове потушили горящую кухню в квартире на 8-й линии.

Фото: Piter.TV