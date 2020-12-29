В Лаосе впервые за несколько лет выпал снег

Ночью столбики термометров опускались до -3 градусов.

В Лаосе, который находится в тропическом поясе Земли, впервые за долгое время выпал снег. Об этом сообщила администрация провинции Сиенгкхуанг в Facebook.

По данным синоптиков, в северных провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и северной части провинции Луангпрабанг ночью столбики термометров опускались до -3 градусов, днем было не более +7 градусов. Последний раз снег на севере Лаоса видели в 2016 году, но в горах. Снегопады в Лаосе в этом году шли с 11 по 13 января.

Некоторые люди получили обморожения, так как у большей части населения страны нет зимней обуви.

В ближайшие три ночи в Ленобласти ожидается до -31 градуса.

Видео: YT / NECRO TV - BREAKING NEWS & STRANGER THINGS