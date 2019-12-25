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В Кузбассе снег с крыши травмировал подростка и пенсионерку
Сегодня, 10:21
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MShaffter

В Кузбассе снег с крыши травмировал подростка и пенсионерку

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Женщина и 15-летний подросток с травмами госпитализированы в больницу.

В Кузбассе с травмами после падения снега с крыши госпитализированы 15-летний подросток и 68-летняя женщина.

ЧП произошло днем 8 февраля в городе Мыски Кемеровской области, сообщают региональные следственные органы. Снег съехал с крыши трехэтажного здания и упал на женщину с подростком. Очевидцы вызвали "скорую", которая доставила пострадавших в больницу

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Сегодня ранее: В Нижегородской области погиб 13-летний мальчик, катаясь на тюбинге.

Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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