В Кузбассе медведь задрал охотника

Накануне, 23 октября, в Кемеровской области дикий медведь задрал насмерть мужчину.
64-летний житель Топкинского района Кемеровской области взял с собой ружье и пошел в лес. После того, как мужчина не вернулся к назначенному времени, сын со знакомым отправились на поиски. По пути они встретили медведя и застрелили его. Прибывший на место ЧП егерь обнаружил убитого медведя, а позднее было найдено и тело пропавшего охотника с явными следами от зубов и лап медведя.
По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. Также следствию предстоит установить, имелись ли у потерпевшего все необходимые документы на охоту.
СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Сегодня ранее: В Карелии во время циркового выступления медведь набросился на дрессировщика (видео нападения).
Фото: Рixabay
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