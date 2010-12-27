В Кузбассе медведь задрал охотника

По данному факту следственные органы ведут проверку.

Накануне, 23 октября, в Кемеровской области дикий медведь задрал насмерть мужчину.

64-летний житель Топкинского района Кемеровской области взял с собой ружье и пошел в лес. После того, как мужчина не вернулся к назначенному времени, сын со знакомым отправились на поиски. По пути они встретили медведя и застрелили его. Прибывший на место ЧП егерь обнаружил убитого медведя, а позднее было найдено и тело пропавшего охотника с явными следами от зубов и лап медведя.

По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. Также следствию предстоит установить, имелись ли у потерпевшего все необходимые документы на охоту. СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: Рixabay