В Кузбассе машинист экскаватора погиб при обрушении на угольном разрезе

В Кемеровской области мужчину завалило горном породой.

В Кузбассе машинист экскаватора погиб при обрушении горной породы. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители Ростехнадзора. По данным ведомства, трагедия произошла на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области.

На разрезе "Виноградовский (произошло) обрушение горной массы с рабочего борта угольного пласта, в результате попал под завал экскаватор - и машинист погиб Ростехнадзор по региону

В прокуратуре подтвердили информацию. В следственном комитете уточнили, что по факту гибели человека возбуждено уголовное дело из-за нарушения к требованиям промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Известно, что трагедия произошла около 20:50 вечера по местному времени 22 декабря (16:50 по московскому времени). Спасатели нашли тело 47-летнего мужчины под завалами.

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Фото: Pixabay.com