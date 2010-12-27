В Кузбассе грузовой поезд разорвал на части легковушку

У грузового состава из-за ДТП произошел сход вагонов.

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на перегоне Юрга-1 - Тутальская в Кузбассе.

РЖД сообщает, что около 1.45 (по московскому времени) 28 ноября совершен несанкционированный выезд легкового автомобиля на железнодорожные пути. Машин6ист встречного грузового поезда совершил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия машину разорвало на части, а у состава произошел сход грузовой тележки.

Из-за данного инцидента на 37 минут задержан пассажирский поезд №91 Северобайкальск – Москва, на 21 минуту поезд №99 Владивосток – Москва. РЖД

В соцсетях сообщают, что машина оказалась на путях из-за столкновения с другим автомобилем. Водитель машины из-за которого произошла авария на путях с места происшествия сбежал, но вскоре был найден и задержан. Им оказался 24-летний местный житель. На него возбуждено административное дело по статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Наказание - лишение права на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

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Фото: ВК, FBI Ленинск-Кузнецкий