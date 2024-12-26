В Кузбассе арестовали замглавы МО из-за покупки квартир для детей-сирот

Чиновница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья.

Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, арестована на два месяца. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления Следственного комитета по Кузбассу. По предварительным данным, злоумышленница в период с апреля по июнь 2023 года заключила четыре муниципальных контракта на общую сумму свыше 8,8 миллиона рублей со строительной организацией. Компания должна была купить квартиры для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого треьовалось инвестировать в строительство многоквартирного дома со сроком передачи жилплощади до начала ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90 процентов от стоимости заключенных контрактов.

Однако в установленный срок квартиры подрядчиком переданы не были, а банковская гарантия действует до января 2024 года. Несмотря на это, чиновница, желая закрыть финансовый год с освоением денежных средств из областного и местного бюджетов, не приняла никаких мер к расторжению контрактов и истребованию денежных средств. В свою очередь это сказалось на причинении бюджетуматериального ущерба.

По ходатайству следователя С Центральным районным судом Кемерово в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля 2025 года. сообщеник СК РФ по Кузбассу

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Фото: Telegram / Следком Кузбасса