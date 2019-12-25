В Кузбассе 3 парня погибли в ДТП, протаранив рекламный щит

Водитель не справился с управлением иномарки, и машина врезалась в сугроб, а затем в рекламный щит.

Ночью, на 13 марта, в Прокопьевске в ДТП погибли 3 молодых человека.

Авария произошла около половины 4го утра в районе дома № 51 на проспекте Шахтеров в Прокопьевске. Водитель "Тойоты" не справился с управлением машины, авто врезалось в сугроб, а затем протаранило рекламный щит. В результате ДТП погибли 3 человека, водитель и все пассажиры.

В соцсетях сообщают, что погибшие молодые люди.

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Фото: ВК, Прокопьевск.ру