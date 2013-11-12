На данный момент причина инцидента неизвестна.

В понедельник, 10 мая, в Кувейте вспыхнуло одно из крупнейших нефтяных месторождений мира. Об этом сообщает Кувейтское информационное агентство (KUNA) со ссылкой на заявление Кувейтской нефтяной компании (KOC).

Пожар произошел на нефтяном месторождении Greater Burgan. Известно, что в пожаре пострадали двое рабочих. Их доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Причина возгорания неизвестна.

Видео: Twitter / @kdq01777 @sharqkwnews