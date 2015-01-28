В Курскую область доставили более 240 тонн гуманитарной помощи за сутки

В ГУ МЧС РФ указали на поддержку регионов страны приграничных территорий.

Свыше 240 тонн гуманитарной помощи российские спасатели доставили на территорию Курской области за прошедшие сутки. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что речь идет о прибытии в регион десяти колонн с грузами, которые отправлены в качестве поддержки от остальных субъектов страны и волонтерским организациями. В частности, местное население получило продукты питания, детское питание, средства личной гигиены, постельные принадлежности из Карачаево-Черкесской Республики. Более 20 тонн груза направлено в один из районов области, и уже в ближайшее время власти его передадут гражданскому населению.

В сложившейся обстановке важно не только обеспечить детей из приграничья всем необходимым накануне учебного года, но и организовать досуг в свободное время, чтобы создать максимально комфортную обстановку для юных курян. пресс-служба ГУ МЧС

Дополнительно добровольцы из Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим несовершеннолетним гражданам передали гуманитарный груз для жителей приграничных территорий, которые размещены в одном из ПВР в Курске. Посылки включают в себя игрушки, лекарственные препараты, спортивная одежда, а также школьные наборы. Эти предметы волонтеры привезли по индивидуальной заявке от людей, проживающих в местном пункте временного размещения.

В Домбае из лесного пожара эвакуировали 236 человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России