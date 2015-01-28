В Домбае из лесного пожара эвакуировали 236 человек

Российские спасатели эвакуировали 236 человек, включая 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Специалисты из экстренной службы подчеркнули, что на территории ближайшего поселка развернут пункт временного размещения людей.
Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
Напомним, что днем 22 августа над Гоначхирском ущельем в Домбае начался сильный пожар. Возгорания распространилось примерно на пять тысяч квадратных метров. В воздушном пространстве над территорий очевидцы увидели большой столб дыма. Люди не могли самостоятельно выехать с пострадавшего участка, так как оказались заблокированы огнем. В настоящее время пламя не удалось локализовать. Планируется привлечение к выполнению задачи авиации МЧС России.
Перед непогодой петербуржцам посоветовали проверить состояние подвальных и цокольных помещений.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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