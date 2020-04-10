В Курской области задержали мужчину, который напал с ножом на несовершеннолетних школьниц

В октябре 2019 года мужчина ранил двух несовершеннолетних школьниц и скрылся.

В Курской области нашли и задержали мужчину, который напал с ножом на несовершеннолетних школьниц в октябре 2019 года.

ГУ МВД РФ по Курской области сообщает, что сотрудниками ОМВД России по Золотухинскому району задержан мужчина, который находился в розыске с октября прошлого года. По данным МВД, подозреваемый 1967 года рождения, не является гражданином России, однако его статус позволяет находиться на территории России на законных основаниях. Несколько лет он переезжал по разным городам и обходился случайными заработками. В м.Свобода он приезжал и ранее. В октябре он снова приехал туда для поиска работы и жилья, но находясь в состоянии опьянения не получил такой возможности.

Его внимание привлекли две несовершеннолетние школьницы. Мужчина с ножом напал на девушек. Школьницы оказали сопротивление и получили ножевые ранения. Мужчина с места преступления скрылся, покинул населенный пункт и уехал за пределы России.

С того дня мужчина находился в розыске. В апреле поступило сообщение, что похожий мужчина находится на вокзале. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место и задержали преступника.

Сегодня ранее: В Подмосковье изобличили группу наркодельцов из Украины

Видео: МВД РФ по Курской области