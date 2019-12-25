В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Курской области скончался облитый бензином и подожженный матерью ребенок. Об этом журналистам рассказали представители региональной администрации. речь идет о восьмилетнем пациенте, которого пыталась убить местная жительница. Трагедия произошла вечером 15 марта в Железногорске.

По информации курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался. сообщение медиков

Напомним, что женщина подожгла ребенка во время ссоры. Затем мать поняла, что сделала и попыталась сбить пламя с мальчика. Она также вызвала бригаду врачей. С ожогами третьей степени пострадавший был госпитализирован сначала в городскую больницу, а после - областную. Школьнику пришлось пройти через операцию. В скором времени его должны были доставить санитарной авиацией в Нижний Новгород.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. В настоящее время женщина задержана. Следствие просит суд заключить ее под стражу.

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Фото: Telegram/LifeShot