Авария произошла из-за действий нетрезвого автомобилиста в Железногорске.

В Курской области пьяный водитель стал виновником ДТП с шестью машинами. Об этом сообщили региональные представители ГИБДД. По данным полиции, автомобильная авария зафиксирована в 22:20 часов вечера 23 февраля в Железногорске по улице Энтузиастов.

Водитель 1992 года рождения, управляя Hyundai Creta, не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля ВАЗ-21113 под управлением водителя 1998 года рождения, в результате чего допустил с ним столкновение пресс-служба ГИБДД по региону

После столкновения с "Хендаем" ВАЗ-21113, врезался в ехавший впереди ВАЗ-21070. Тот в свою очередь столкнулся с Opel Astra. "Опель" под управлением водителя 1984 года рождения столкнулся на трассе с еще одним Opel Astra. Далее по инерции водитель на машине врезался в Toyota Camry, за рулем которого находился автомобилист 1975 года рождения.

На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей.

Фото: www.dddkursk.ru