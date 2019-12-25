  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Курской области пьяный водитель стал виновником ДТП с шестью машинами
Сегодня, 11:31
120
lesjasap

В Курской области пьяный водитель стал виновником ДТП с шестью машинами

0 0

Авария произошла из-за действий нетрезвого автомобилиста в Железногорске.

В Курской области пьяный водитель стал виновником ДТП с шестью машинами. Об этом сообщили региональные представители ГИБДД. По данным полиции, автомобильная авария зафиксирована в 22:20 часов вечера 23 февраля в Железногорске по улице Энтузиастов.

Водитель 1992 года рождения, управляя Hyundai Creta, не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля ВАЗ-21113 под управлением водителя 1998 года рождения, в результате чего допустил с ним столкновение

пресс-служба ГИБДД по региону

После столкновения с "Хендаем" ВАЗ-21113, врезался в ехавший впереди ВАЗ-21070. Тот в свою очередь столкнулся с Opel Astra. "Опель" под управлением водителя 1984 года рождения столкнулся на трассе с еще одним Opel Astra. Далее по инерции водитель на машине врезался в Toyota Camry, за рулем которого находился автомобилист 1975 года рождения. 

На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей.

Фото: www.dddkursk.ru

Теги: гибдд, железногорск, курская область, пьяный водитель, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии