На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей

В аварии на трассе Уфа-Оренбург пострадали десять человек.

На трассе Уфа — Оренбург в Башкирии столкнулись 39 автомобилей. Об этом рассказали представители ГИБДД по региону. Изначально сообщалось, что с управлением не смогли справиться водители 20 транспортных средств. Авария зафиксирована на 80-ом километре дороги в Аургазинском районе. Очевидцы рассказали о сильном боковом ветре и слабой видимости на проезжей части.в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости.

В настоящее время пострадавшими считаются десять человек. В данном списке есть две несовершеннолетних девочки - 12 и 16 лет. На месте инцидента работают пять бригад транспортной полиции. Сотрудники ГИБДД помогали пострадавшим выбраться из машин и оказывали им необходимую помощь.

При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено пресс-служба ГИБДД по региону

Напомним, что 24 февраля в Башкирии ожидается похолодание до минус 35 градусов по Цельсию.

Хабиров заявил, что решение об объединении УГАТУ и БашГУ принято.

Видео: Insta / @ufa_rb