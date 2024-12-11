В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар

Александр Хинштейн привел в соцсетях подробности происшествия.

Подросток ворвался в школу под номером 54 в Курске, разбил окна и бросил на входе сумку с ножами и жидкостью для розжига. Соответствующее заявление через собственный аккаунт в Telegram сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Чиновник объяснил, что в результате инцидента пострадавших нет. В Росгвардии добавили, что ученик также разбил стекло в припаркованном рядом со школой автомобильном транспорте. Происшествие зафиксировано около восьми часов утра, а охранник по неизвестным причинам не смог остановить посетителя.

Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более двух минут. сообщение врио главы Курской области

Установлено, что экипаж от вневедомственной охраны Росгвардии прибыл ровно через четыре минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации.В этому моменту несовершеннолетний злоумышленник успел сбежать. Однако подросток был задержан спустя некоторое время. Его остановили в четырех километрах от школы на территории соседнего дачного массива. Оказалось, что преступление совершил 16-летний мальчик, которые ранее обучался в пострадавшем заведении.

Александр Хинштейн добавил, что на экстраординарный поступок юношу толкнули "сложные отношения с ученицей школы". Ранее школьник не попадал в поле зрения полиции и психологов.

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Фото и видео: МВД Медиа