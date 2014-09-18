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В Курортном районе сгорел одноэтажный дом
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В Курортном районе сгорел одноэтажный дом

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Сведения о пострадавших не поступали.

В пятницу, 3 сентября, в 11:19 на пульт управления МЧС по Петербургу и области  поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, Средний проезд дом 17. Об этом сообщили в ведомстве. 

Прибывшие на место спасатели уточнили, что горит деревянный одноэтажный дом 6х6 метров по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали, а причины возгорания неизвестны. Информации о локализации или ликвидации пока не было. 

К борьбе с огнем привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее мы писали, что кухню на улице Подвойского тушат 15 пожарных.

Фото: Piter.tv

Теги: курортный район, петербург, пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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