Кухню на улице Подвойского тушат 15 пожарных

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Час назад, в 9:31, на пульт управления МЧС Петербурга и области поступил сигнал о пожаре в Невском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

В квартире дома №13к2 по улице Подвойского горят 7 квадратных метров 15-метровой кухни. На вызов приехали 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Причина возгорания пока неизвестна. Помимо этого, не поступало сведений о локализации и ликвидации огня. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что из горящей квартиры на Богатырском эвакуировали мертвую женщину.

Фото: Piter.tv