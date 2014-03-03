В Курортном районе сгорел автомобиль Fiat

В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина случившегося.

Сегодня ночью, 5 ноября, в Курортном районе полыхала иномарка Fiat. Пожар произошел в поселке Молодежное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 02:01. Тушить авто отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Машина горела на Волго-Донской улице, 8. Спустя 45 минут огонь ликвидировали. Однако автомобиль полностью сгорел.

В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина случившегося.

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Фото: Piter.tv