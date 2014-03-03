  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Курортном районе сгорел автомобиль Fiat
Сегодня, 9:56
123
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Курортном районе сгорел автомобиль Fiat

0 0

В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина случившегося.

Сегодня ночью, 5 ноября, в Курортном районе  полыхала иномарка  Fiat. Пожар произошел в поселке Молодежное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 02:01. Тушить авто отправились 10 спасателей и две спецмашины. 

Машина горела на Волго-Донской улице, 8. Спустя 45 минут огонь ликвидировали. Однако автомобиль полностью сгорел.

В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: в костромском кафе "Полигон" после потасовки произошел смертельный пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: волго-донская улица, мчс, пожар, поселок молодежное, сгорел автомобиль fiat
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии