В Курортном районе сгорел автомобиль Fiat

Сегодня ночью, 5 ноября, в Курортном районе полыхала иномарка Fiat. Пожар произошел в поселке Молодежное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 02:01. Тушить авто отправились 10 спасателей и две спецмашины.
Машина горела на Волго-Донской улице, 8. Спустя 45 минут огонь ликвидировали. Однако автомобиль полностью сгорел.
В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина случившегося.
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Фото: Piter.tv
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