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В Курортном и Красногвардейском районах жители Петербурга нашли гранату и мину
Сегодня, 10:25
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В Курортном и Красногвардейском районах жители Петербурга нашли гранату и мину

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Один из опасных предметов обнаружили дети.

На проспекте Маршала Блюхера и в поселке Песочный петербуржцы обнаружили взрывоопасные предметы. Правоохранители обследовали находки и уничтожили их. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

В Красногвардейском районе предмет, напоминающий гранату, нашли школьники. О случившемся дети рассказали взрослым. К месту обнаружения находки прибыли сотрудники ОМОН "Бастион". Они установили, что это была страйкбольная граната.

В поселке Песочный саперы изъяли мину времен Великой Отечественной войны. Опасный предмет вывезли на полигон и ликвидировали. 

Ранее на Piter.tv: на Токсовском шоссе во время столкновения автобуса и легковушки пострадали двое.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти

Теги: граната, мины, омон, опасные находки, росгвардия, саперы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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