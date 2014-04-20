В Курортном и Красногвардейском районах жители Петербурга нашли гранату и мину

Один из опасных предметов обнаружили дети.

На проспекте Маршала Блюхера и в поселке Песочный петербуржцы обнаружили взрывоопасные предметы. Правоохранители обследовали находки и уничтожили их. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В Красногвардейском районе предмет, напоминающий гранату, нашли школьники. О случившемся дети рассказали взрослым. К месту обнаружения находки прибыли сотрудники ОМОН "Бастион". Они установили, что это была страйкбольная граната.

В поселке Песочный саперы изъяли мину времен Великой Отечественной войны. Опасный предмет вывезли на полигон и ликвидировали.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти