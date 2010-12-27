В Курганской области в лобовом ДТП погибли 2 женщины и ребенок

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В лобовом ДТП на трассе "Иртыш" погибли две женщины пассажирки и 9-летний мальчик.

ДТП произошло накануне вечером, 21 августа, на 390 километре федеральной трассы "Иртыш" в Курганской области. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля "Киа Рио" выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем "Киа Спортридж" под управлением 68-летнего мужчины, жителя Тюменской области.

В результате ДТП в "Киа Рио" погибли пассажиры на заднем сиденье, женщина 62 лет и 9-летний мальчик. На заднем сидении в детском удерживающем устройстве была 4-летняя девочка, она не пострадала. Водитель "Кио Рио" и 15-летний пассажир с переднего сиденья госпитализированы в больницу.

В "Киа Спортридж" погибла пассажирка 59 лет с заднего сидения. 62-летняя пассажирка кроссовера с травмами госпитализирована в больницу. Водитель внедорожника не пострадал.

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Фото: Инцидент Курган