В Курганской области мужчина избил до полусмерти 2-месячного сына

Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 4 года.

Родной отец из-за плача избил по голове и швырнул с силой на кровать родного 2-месячного сына.

В феврале 2019 года в состоянии алкогольного опьянения 21-летний мужчина, находясь у себя дома, избил по голове своего маленького сына, а затем с силой бросил на кровать. В результате действий отца малыш получил серьезные травмы. Мужчину после случившегося арестовали.

Сейчас состоялся суд, который признал мужчину виновным в "умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего". Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок 4 года.

Сегодня ранее: В Испании годовалый малыш попал в больницу с передозировкой наркотиками. Подозреваются родной дядя и отец.

Фото:Pixabay