Видео: В Кургане водитель-нарушитель без прав протащил на машине инспектора ГИБДД

Полицейским удалось задержать злостного нарушителя.

В Кургане полицейские, рискуя жизнью, задержали опасного нарушителя без прав.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что курганским полицейским удалось задержать нарушителя. Сообщается, что сигнал об опасном водителе, предположительно пьяном, поступил в полицию от неравнодушных граждан. Пробывшие на место сотрудники полиции потребовали остановиться. Когда водитель притормозил, один из полицейских открыл водительскую дверь и потянулся, чтобы вытащить ключ из замка зажигания. В это момент водитель втопил педаль "газа", протащив за машиной полицейского.

Сотрудники МВД долго преследовали водителя, который петлял, совершая опасные маневры, по улицам Кургана. Все-таки мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина был задержан. О медосвидельствования он отказался. Выяснилось, что он неоднократно был судим и лишен водительских прав.

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Видео: МВД МЕДИА