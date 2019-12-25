В Кудрово монтируют каркас нового путепровод над Мурманским шоссе

В Ленобласти завершается монтаж каркаса нового путепровода над Мурманским шоссе.

Строительство нового путепровода над Мурманским шоссе продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

В настоящее время рабочие готовятся к бетонированию конструкции, а затем приступят к процессу гидроизоляции. По словам представителей строительной компании, использование ручного труда при переплетении арматуры позволяет повышать запас прочности.

Важным этапом работ является обустройство съездов для автомобилей. Кроме того, старый мост будет разобран и обновлен, что позволит Всеволожскому району иметь сразу два путепровода – один на въезд в Кудрово, а другой на выезд. После укладки асфальта движение переключится на новый участок, что облегчит транспортную ситуацию в этом районе.

Ранее сообщалось, что ремонт Красного моста в Петербурге завершен.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти