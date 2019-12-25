В Кудрово зарезервировали 13 участков под строительство метро

участки зарезервировали на три года на участке Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко".

Стало известно, что в Кудрово зарезервировали 13 участков общей площадью 500 тыс. квадратных метров под строительство новой станции метро. Об этом в четверг, 5 мая, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Так, участки зарезервировали на три года на участке Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" (со строительством электродепо "Правобережное").

Известно, что в проекте станции предусмотрено два вестибюля. Первый будет совмещен с автовокзалом ТПУ Кудрово, а второй разместят у Мурманского шоссе рядом с ТЦ "Мега".

Ранее мы писали, что в Смольном выделили 34 млн рублей на зарплату персонала фуд-кортов. Компенсируют деньги сотрудникам фуд-кортов, которые не работали в периоды с 1 января 2021 года по 11 февраля 2021 и с 17 июня 2021 года по 1 августа 2021 из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv

