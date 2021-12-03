В Кудрово задержали неадекватного водителя, который хранил наркотики в авто

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Ему "светит" уголовное дело.

В Кудрово владелец автомобиля Mercedes попался сотрудникам правоохранительных органов с наркотиками в машине. В салоне его иномарки нашли травку, галлюциногенные грибы и "соль". Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что мужчина уже несколько раз отказывался проходить медицинское освидетельствование. Против него составили административный протокол.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Против него планируют возбудить уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор