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В Кудрово задержали неадекватного водителя, который хранил наркотики в авто
Сегодня, 18:41
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В Кудрово задержали неадекватного водителя, который хранил наркотики в авто

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Злоумышленника доставили в отдел полиции. Ему "светит" уголовное дело.

В Кудрово владелец автомобиля Mercedes попался сотрудникам правоохранительных органов с наркотиками в машине. В салоне его иномарки нашли травку, галлюциногенные грибы и "соль". Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что мужчина уже несколько раз отказывался проходить  медицинское освидетельствование. Против него составили административный протокол. 

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Против него планируют возбудить уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Ранее на Piter.tv: анонимные "минеры" напали на петербургские военкоматы.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: кудрово, наркотики, наркотические грибы, неадекватный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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