В Кудрово уложили первый асфальт на новой развязке

Поверх литого асфальта в ближайшее время уложат второй слой покрытия.

В Кудрово продолжается обустройство новой развязки. На построенном путепроводе над Мурманским шоссе уложили первый асфальт. Работы проводились две ночи подряд.

Как рассказали в среду, 24 июля, в telegram-канале Dorogi_lo , на путепроводе уложили 150 тонн литого асфальта. Он не требует катков и используется на мостах, так как защищает железо и бетон.

Температура у литого асфальта - около 210 градусов. Поэтому его перевозят исключительно в специальной машине с подогревом. Подобную технологию использовали при строительстве моста через реку Свирь. Поверх литого асфальта в ближайшее время уложат второй слой покрытия. Для его сооружения уже будут использоваться катки. Затем на путепроводе появится разметка.

После этого дорожники перезапустят движение на новое сооружение. Старый путепровод закроют на реконструкцию.

Ранее мы сообщили о том, что строительство нового моста через Охту продолжается на обходе Мурино.

Фото: Telegram / Dorogi_lo