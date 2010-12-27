В Кудрово покупатель ранил продавца-кассира из карабина "Сайга"

Причины недовольства местного жителя сейчас выясняют оперативники.

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиции удалось задержать нетрезвого дебошира, который травмировал продавца-кассира. Инцидент произошел около половины второго 12 ноября в Кудрово по Центральной улице. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов по региону.

По данным от очевидцев, 32-летний мужчина зашел в помещение круглосуточного супермаркета. Он завязал словесный конфликт с сотрудником заведения. С собой у посетителя оказался гладкоствольный карабин "Сайга". В результате хулиган принял необдуманное решение палить по противнику. Пьяный покупатель смог попасть в целью. Продавец был ранен в левое предплечье.

Сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Он находится на амбулаторном лечении. Оперативники смогли задержать злоумышленника до того, как он покинул место преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Фото: Piter.tv