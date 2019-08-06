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В Кудрово легковушку зажало между двумя большегрузами

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Поворот с Ленинградской на Областную улицу для трех водителей закончился ДТП.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о том, что в городе Кудрово Ленинградской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Инцидент случился утром 6 августа. 

Два грузовика и каршеринговый "Рено" столкнулись  на пересечении Ленинградской и Областной улицы. По словам очевидцев, неудачный поворот закончился тем, что легковушку зажало между двумя грузовиками. О пострадавших не сообщается.

Из-за аварии на Областной и Ленинградской улицах образовались пробки. Особенно серьезный затор наблюдается на Центральной улице на подъезде к перекрестку. Средняя скорость движения составляет 5 км/час. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Дунайском путепроводе столкнулись три легковушки и трактор. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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