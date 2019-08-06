В Кудрово легковушку зажало между двумя большегрузами

Поворот с Ленинградской на Областную улицу для трех водителей закончился ДТП.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о том, что в городе Кудрово Ленинградской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Инцидент случился утром 6 августа.

Два грузовика и каршеринговый "Рено" столкнулись на пересечении Ленинградской и Областной улицы. По словам очевидцев, неудачный поворот закончился тем, что легковушку зажало между двумя грузовиками. О пострадавших не сообщается.

Из-за аварии на Областной и Ленинградской улицах образовались пробки. Особенно серьезный затор наблюдается на Центральной улице на подъезде к перекрестку. Средняя скорость движения составляет 5 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Дунайском путепроводе столкнулись три легковушки и трактор.

Видео: Piter.TV