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В Кронштадте вспыхнул Mercedes
Сегодня, 16:47
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В Кронштадте вспыхнул Mercedes

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Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 14 февраля, в Кронштадтском районе произошел пожар. Автомобиль Mercedes вспыхнул на проспекте Ленина, 35. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила в 16:27. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Пожар потушили в 16:42. В автомобиле "Mercedes" выгорел отсек двигателя.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. Устанавливается причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: в ТРК на улице Коллонтай женщина ударила ребенка.

Фото: Piter.tv

 

Теги: mercedes, горела машина, кронштадт, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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