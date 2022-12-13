В Кронштадте вспыхнул Mercedes

Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 14 февраля, в Кронштадтском районе произошел пожар. Автомобиль Mercedes вспыхнул на проспекте Ленина, 35. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 16:27. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Пожар потушили в 16:42. В автомобиле "Mercedes" выгорел отсек двигателя.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. Устанавливается причина случившегося.

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Фото: Piter.tv