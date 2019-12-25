В Кронштадте в четырех местах появятся светофоры

На работы выделено более 29 миллионов рублей.

В Кронштадском районе в четырех местах появятся светофоры. Закупку, в рамках которой намечено определить исполнителя проекта, разместила Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.

На работы из бюджета города выделено более 29 миллионов рублей. Предполагается, что светофоры появятся в следующих местах: пр. Ленина - Гражданская ул., Кронштадтское шоссе - ул. Зосимова, пр. Ленина д. 16 и Кронштадтское шоссе - Цитадельская дорога.

Согласно документации к закупке, основные работы запланированы на предстоящий год.

Как сообщало Piter.tv, в Петербурге за 2020 год появится 71 новый пешеходный переход.

Фото: Pixabay.com