В Кронштадте после ДТП на "зебре" погибла 91-летняя бабушка

Водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Вчера, 22 июля, водитель "Хендэ" сбил 91-летнюю женщину в Кронштадте. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 14 часов у дома №9/36 по Посадской улице. Пенсионерка попала под колеса автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, спасти женщину не удалось.

В отношении водителя возбудили уголовное дело за "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека". Проводится следствие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина погибла после встречи с деревом в кювете во Всеволожском районе.

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