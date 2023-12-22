В Кронштадте учащийся колледжа стал фигурантом уголовного дела

Молодой человек стрелял по трактору из пневматического оружия.

В Кронштадте студент колледжа стал фигурантом уголовного дела. Юноша подозревается в стрельбе по трактору из "пневмата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 19 мая на Кронштадтском шоссе. В полицию обратился 56-летний тракторист. Он рассказал, что его трактор обстрелял неизвестный. Злоумышленник пробил лобовое стекло трактора. Испугавшись, тракторист сам "высадил" боковое стекло, пытаясь быстро покинуть кабину.

Правоохранители завели уголовное дело. 22 мая в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Кронштадта установили личность хулигана. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка. Им оказался 18-летний юноша. Известно, что он является студентом первого курса морского колледжа. Его уже допросили, пневматический пистолет изъяли.

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Фото: Piter.tv