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В Кронштадте ребёнок выпал из окна
Сегодня, 11:07
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ruzannar

В Кронштадте ребёнок выпал из окна

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Он скончался по пути в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 25 апреля в полицию поступил звонок. Женщина рассказала, что в г. Кронштадт в д. 26 по ул. Посадской произошло падение ребёнка с высоты.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мальчик 2016 года рождения выпал из окна 4 этажа. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Установлено, что ребёнок упал с высоты в результате недосмотра родителей.

Ранее мы сообщили, что в Шушарах школьник выпал из окна.

Фото: Pixabay

Теги: корабли, кронштадт, порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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