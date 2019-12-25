В Кронштадте ребёнок выпал из окна

Он скончался по пути в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 25 апреля в полицию поступил звонок. Женщина рассказала, что в г. Кронштадт в д. 26 по ул. Посадской произошло падение ребёнка с высоты.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мальчик 2016 года рождения выпал из окна 4 этажа. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Установлено, что ребёнок упал с высоты в результате недосмотра родителей.

Ранее мы сообщили, что в Шушарах школьник выпал из окна.

Фото: Pixabay