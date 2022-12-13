Для участников подготовили мастер-классы, экологический квест, квизы и соревнования.

В воскресенье, 21 мая, в Кронштадте проходит экологическая акция "Чистый берег". Об этом сообщили в телеграм-канале Комитета по природопользованию.

Волонтеры и активисты приводят в порядок береговую линию. Для участников акции подготовили мастер-классы, экологический квест, квизы и соревнования.

На открытии с приветствием от губернатора Петербурга выступил председатель Комитета по природопользованию Александр Герман. Он отметил, что общество несет ответственность перед будущими поколениями за сохранение экосистемы Балтийского моря.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется выставка "Египетские мотивы в истории Санкт-Петербурга".

Фото: Piter.tv