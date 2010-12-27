В Кронштадте покажут малоизвестные работы Айвазовского

Выставка будет работать с 1 июля по 1 сентября.

С понедельника, 1 июля в Кронштадте откроется выставка Ивана Айвазовского. Об этом сообщила автономная некоммерческая организация "Кронштадт. Остров фортов".

Выставка будет открыта для свободного посещения каждый день, кроме понедельников, в выставочном зале Детской художественной школы имени М. К. Аникушина (Кронштадт, пр. Ленина, 57).

На ней будут представлены картины и альбомные рисунки из фондов Русского музея, музея-заповедника "Петергоф" и Центрального военно-морского музея. Всего для просмотра будут доступны 35 работ главного русского мариниста.

Раннее Piter.TV сообщил о том, что из Петербурга запустили яхтенные экскурсии до фортов Кронштадта.

Фото: кронштадт.рф